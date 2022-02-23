Şampiyonluk yarışında lider Trabzonspor 'un çok gerisinde kalan, Türkiye Kupası'ndan elenen Fenerbahçe 'de gelecek sezonun planlaması son hızla devam ediyor. Her konuda anlaşılan Alman teknik direktör Joachim Löw'ün Samandıra'daki idmanları yakından takip ettiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de gelecek sezonun teknik kadrosu tamam

Fenerbahçe’de gelecek sezonun teknik kadro yapılanması tamamlandı. Başkan Ali Koç ile her konuda anlaşma sağlayan Alman çalıştırıcı Löw ekibini tamamladı. Löw’ün 3 yardımcısı olacak.

İsmail Kartal kararını verdi

Şu an Fenerbahçe Teknik Direktörü olan İsmail Kartal yeni dönem ve yapılanma ile ilgili kararını verdi ve yönetime iletti. Löw, iki yardımcısını kendisi getirirken üçüncü yardımcı İsmail Kartal olacak.

Löw takım idmanlarını takip ediyor

Löw, takımın bütün idmanlarını takip ederken, takım ile ilgili futbolcular ile ilgili sık sık İsmail Kartal’dan rapor alıyor. Alman teknik direktör, ayrıca kurulan sistem üzerinden takımın idmanlarını da izleyerek futbolcuları yakından takip ediyor.

Kartal, Löw'e rapor veriyor

Löw ile sık sık görüşmeler yapan İsmail Kartal her hafta Almanya’ya rapor gönderiyor. Antrenmanları ve maçları yakından takip eden Löw gelecek sezonla ile ilgili plan programları yapıyor.

Mayısta Türkiye'ye geliyor

Löw’ün İstanbul’a geliş tarihi netleşmeye başladı. Alman teknik direktörün mayıs ayında İstanbul’da olması bekleniyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaptığı bir açıklamada Löw'ün 'Fenerbahçe'nin bir futbol kültürü oluşturması gerekiyor. İlk geldiğimde Fenerbahçe Avrupa'da daha çok biliniyordu. Ben eski güçlü Fenerbahçe'yi yaratmak için projem hazır' dediğini aktarmıştı.

Gurbetçi futbolcular gelmeye hazır

Ali Koç'un verdiği bilgiye göre Joachim Löw'ün elinde çok büyük bir gurbetçi profili bulunuyor. Normalde Almanya'dan ayrılmak istemeyen bu isimler Joachim Löw, İstanbul'a gelirse onunla çalışacaklarını söylemiş durumda. (Ajansspor)