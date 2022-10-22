Süper Lig 'in 11. haftasında Fenerbahçe , sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.
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Karşılaşmanın 66. dakikasında İsmail Yüksek, sakatlık problemi yaşadı. 23 yaşındaki oyuncu, ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle kendini yere bıraktı. Ayağının üzerine basmakta zorluk çeken İsmail Yüksek, sağlık ekibinin yardımıyla kenara gelebildi.
Arao oyunda
İsmail Yüksek, yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle oyuna devam edemezken 67. dakikada yerini Willian Arao'ya bıraktı. İsmail'in ayak bileğine saha kenarında buz tedavisi uygulandığı belirtildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da kenara gelmesi sonrası oyuncusunun durumunu sordu.