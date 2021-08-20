Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Helsinki ile dün akşam oynanan maçta sakatlanan İrfan Can Kahveci ve Filip Novak'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Sarı Lacivertli ekip, iki oyuncunun bugün MR'larının çekildiği belirtti, görüntüleme neticesinde Filip Novak’ın alt adalede grade 2 a strain, İrfan Can Kahveci’nin hamstring kas grubunda grade 1 strain tespit edildiği duyurdu. Ayrıca, iki oyuncunun da tedavilerine başlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Dün akşam HJK Helsinki ile oynadığımız UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk karşılaşmasında sakatlanan oyuncularımız Filip Novak ve İrfan Can Kahveci’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR’ları çekilmiştir. Görüntüleme neticesinde oyuncularımızdan Filip Novak’ın alt adalede grade 2 a strain, İrfan Can Kahveci’nin hamstring kas grubunda grade 1 strain tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.







