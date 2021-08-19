UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi Helsinki'yi konuk eden Fenerbahçe 'de İrfan Can Kahveci ve Filip Novak şoku yaşanıyor. İlk 11'de sahaya çıkan iki futbolcu da yaşadıkları adale sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi.

İrfan Can, 55. dakikada Ferdi Kadıoğlu'na bırakırken 67. dakikada kenara gelen Filip Novak'ın yerine 16 yaşındaki orta saha Arda Güler oyuna dahil oldu.

Sarı Lacivertli ekipte sakat oyuncuların çokluğu ve Finansal Fair-Play kurallarından dolayı yeni transferlerden bazılarının UEFA’ya bildirilen kadroda yer almamasından dolayı Helsinki karşısında sadece 6 isim kulübede yer aldı.







