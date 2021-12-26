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Son dakika! Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ıslıklandı

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci oyundan alınırken tribünler tarafından ıslıklandı. Sarı-Lacivertli taraftarlar daha sonra ise oyundan çıkan Serdar Dursun ve Mert Hakan Yandaş'ı da yuhalayarak tepkisini gösterdi.

26 Aralık 2021, Pazar 20:31 Son Güncelleme:
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Son dakika! Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ıslıklandı

Süper Lig ’in 19. haftasında oynanan Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor müsabakasının 58. dakikasında İrfan Can Kahveci oyundan alınırken tribünlerin tepkisine maruz kaldı. Sahadan çıkarken ıslıklanan Kahveci, yerini Yunan futbolcu Dimitris Pelkas’a bıraktı. 

 Sarı-Lacivertli taraftarlar daha sonra ise oyundan çıkan Serdar Dursun ve Mert Hakan Yandaş'ı da yuhalayarak tepkisini gösterdi.

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