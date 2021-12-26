Süper Lig ’in 19. haftasında oynanan Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor müsabakasının 58. dakikasında İrfan Can Kahveci oyundan alınırken tribünlerin tepkisine maruz kaldı. Sahadan çıkarken ıslıklanan Kahveci, yerini Yunan futbolcu Dimitris Pelkas’a bıraktı.

Sarı-Lacivertli taraftarlar daha sonra ise oyundan çıkan Serdar Dursun ve Mert Hakan Yandaş'ı da yuhalayarak tepkisini gösterdi.



