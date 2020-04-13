Fenerbahçe'de Covid-19 sonrasında ekonomik yansımaların nasıl olacağı herkesin merak konusu... Sarı-lacivertlilerde de maaşlarda indirim beklentisi dedikoduları artıyor. Ancak yönetim futbolculara henüz indirim için gitmedi. Yönetimde, "Gücümüz yettiğince maaşları ödeyelim. İşin altından kalkamazsak futbolculardan fedakârlık isteyelim" görüşü hakim oldu.

Planlar Haziran'a göre

Bu nedenle şu ana kadar henüz indirim talebi ne başkan ne de yönetim nezdinde gündeme gelmedi. Kanarya, yayıncı kuruluşun ödemeleri durdurmasının ardından maaşlar için bekleme kararı aldı. Futbolculara lig yeniden başlayana kadar ödeme yapılmayacağı bilgisi verildi. Ancak sonrası için bir plan düşünülmedi. Ligler planlandığı gibi haziranda başlarsa, Fenerbahçe maaşlarda kesintiye gitmeden yoluna devam edecek.

Isla ve Hasan Ali Kaldırım'dan destek

Fenerbahçe yönetimi, FIFA'nın kararı ile sözleşmelerinin bitişi lig sonuna ertelenen Hasan Ali ve Mauricio Isla'dan kalan 8 haftada takıma en yüksek katkıyı vermelerini bekliyor. Yönetim, iki deneyimli oyucudan da zor süreçte psikolojik olarak da arkadaşlarına destek olmalarını istiyor.

Sabah

İlgili Haberler Semih’ten ilginç paylaşım



