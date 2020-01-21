Fenerbahçe'de son dakika Victor Moses gelişmesi... Zajc ile Brescia arasındaki pazarlıklar kıran kırana ilerliyor. Rami’nin ise özellikle kendisini getiren Comolli’nin ayrılması sonrası sözleşmesinin fesh edilmesi bekleniyor. Bu ikilinin ayrılığına kesin gözüyle bakılsa da Fenerbahçe’ye veda edecek ilk isim Victor Moses olacak gibi görünüyor. Antonio Conte’nin ısrarıyla İnter, Moses için bir kez daha devreye girdi. İtalyan ekibi, Chelsea ile anlaştı. Maviler, “Sezon sonuna kadar Fenerbahçe’de kiralık, onları da ikna etmelisiniz” mesajını gönderdi. Moses, bu konuda devreye girerek Sarı-Lacivertli yönetimden, “Sözleşmemi fesh edip, İnter’e gitmeme izin verin” ricasında bulundu.

Lampard: Geri dönecek...

Sezonda yaklaşık 3.5 milyon Euro kazanmasına rağmen sakatlıklar nedeniyle bir türlü bekleneni veremeyen Moses’ın ayrılması yönetimin de elini güçlendirecek. Nijeryalı’nın yarım sezonluk maaşından kurtulacak olan yönetim, harcama limitinde yaklaşık 10 milyon TL’lik avantaj sağlayacak. Chelsea'nin menajeri Frank Lampard da bonservisi kendilerinde olan Moses'ın transfer görüşmeleri yaptığını belirtti. Lampard, "Şu anda Fenerbahçe'de oynuyor ama şimdi geri dönecek ve başka bir kulübe geçecek. Görüşmeleri sürüyor" dedi.

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