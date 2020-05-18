Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç transfer çalışmalarında rakiplerle ilişkilerin bozulmamasına dikkat ediyor. Milliyet'e göre; Son dönemde Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile ilgili iddialar ortaya atılsa da sarı-lacivertliler henüz somut bir adım atmış değil.

Hukuken imza atılabilir ama...

İki futbolcunun sezon sonu sözleşmeleri sona erdiği için Fenerbahçe’nin şimdiden bu isimlerle görüşme yaparak imza attırma imkanı hukuken bulunuyor. Ancak Başkan Ali Koç bu konuda ezeli rakibi ve ebedi dostunu zor durumda bırakmak istemiyor. Bu nedenle Gökhan ve Caner konusunda öncelikle Beşiktaş’ın kararı beklenecek. Ardından kadrodaki ihtiyaca göre hareket edilecek.

Ancak Başkan Ali Koç bu konuda ezeli rakibi ve ebedi dostunu zor durumda bırakmak istemiyor. Bu nedenle Gökhan ve Caner konusunda öncelikle Beşiktaş’ın kararı beklenecek. Ardından kadrodaki ihtiyaca göre hareket edilecek.

Benzer örnek Erol Bulut!

Benzer bir durum Erol Bulut örneğinde de yaşanıyor. Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi devam eden teknik adam ile şimdiye kadar doğrudan bir temas kurulmadı. Hatta bununla ilgili olarak Ali Koç’un Alanyasporlu yöneticilere güvence verdiği de biliniyor.

Sezon bittikten ve anlaşma sona erdikten sonra oluşacak tabloya göre sarı-lacivertliler, Erol Bulut için adım atacak. Bulut ismi gündemde olsa da Alanyaspor ve genç teknik adam arasındaki durum kesinleştikten sonra resmi olarak harekete geçilecek.







