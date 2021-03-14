SON DAKİKA! Fenerbahçe'de Gökhan Gönül şoku yaşanıyor
Fenerbahçe son dakika haberi... Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçında sakatlanan Gökhan Gönül, 44. dakikada yerini Nazım Sangare'ye bıraktı. Tecrübeli futbolcunun önümüzde hafta oynanacak Beşiktaş maçında görev alıp alamayacağı çekilecek MR'ın ardından belli olacak.
Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Fenerbahçe'de Gökhan Gönül şoku yaşanıyor. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan tecrübeli futbolcu, yaşadığı sakatlık nedeniyle 44. dakikada yerini Nazım Sangare'ye bıraktı.
Tecrübeli futbolcunun önümüzde hafta oynanacak Beşiktaş maçında görev alıp alamayacağı çekilecek MR'ın ardından belli olacak. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 16 resmi maça çıkan 36 yaşındaki sağ bek, 2 gol, 1 asist kaydetti.
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