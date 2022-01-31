Fenerbahçe 'de gözler transfere çevrilmiş durumda. Sarı Lacivertliler eksik mevkilerine takviye yapmak için transferde gaza basmıştı. Ancak Fransa'dan kötü haber geldi. Sarı Lacivertlilerin sol bek pozisyonu için kadrosuna katmayı planladığı Fildişi Sahilli Ghislain Konan'ın menajerinin istekleri sonrası transfer rafa kalktı.

Gelen bilgilere göre; Yönetim, yıldız futbolcunun kulübü Reims'i 6 taksitle 1.5 milyon Euro bonservis ödemeye ikna etti. Oyuncuya da 1.5 milyon Euro önerildi. Ancak Konan'ın temsilcisi Vlado Bozinovski, imza parası ve 1.5 milyon Euro menajerlik ücreti isteyince Fenerbahçe transferi veto etti.

Gökmen Özcan







