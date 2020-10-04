Transferin en hareketli takımı Fenerbahçe'de gidecek oyuncuların isimleri de netleşmeye başladı. Teknik Direktör Erol Bulut'un oyun sisteminde yer almayan Garry Rodrigues'in de geleceği netleşmeye başladı.

Arabistan basınından yapılan haberlere göre, Sarı Lacivertli takımda beklenen çıkışı yapamayan Rodrigues, Al-Ittihad'a geri dönmeye karar verdi. Fenerbahçe yönetimi ile görüştükten sonra resmiyet kazanması beklenen kararın ardından Rodrigues Arabasitan'ın yolunu tutacak.

Ersun Yanal döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan ancak sık sık sakatlanması sebebiyle eleştirilerin hedefinde olan Garry Rodrgiues'in bu sezon kadroda forma şansı bulmasının da zor olduğu gerekçesi ile geri dönüş kararı aldığı öğrenildi.











