Genoa'da geçirdiği kiralık dönemin ardından Fenerbahçe 'ye dönen, Vitor Pereira ile birlikte formasına kavuşan ve İsmail Kartal döneminde ise kariyerinin en iyi performansını gösteren Miha Zajc ile ilgili sıcak bir son dakika gelişmesi meydana geldi.

Tek sorun ödeme planı

Takımın gözde isimlerinden olan ve ismi birçok Avrupa ekibiyle anılan Sloven orta sahanın transferi için ısrarcı olan Torino, uzun süren pazarlıkların ardından Fenerbahçe'yi 8 milyon Euro'ya ikna etti. Ödeme planı ile ilgili ise görüşmeler devam ediyor. 28 yaşındaki yıldız orta saha ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varan Torino, Fenerbahçe'nin şartlarına 'tamam' demesi halinde transfer resmiyete kavuşacak.

Geçen sezonun en iyi isimlerinden biri olan Miha Zajc, gösterdiği performansla Avrupa'daki kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı.

Tek talip Torino değil

Ocak 2019'da 3.5 milyon Euro bonservisle geldiği Fenerbahçe'de en parlak dönemini geçtiğimiz sezon geçiren ve rotasyon oyuncusu konumundan bankolar arasına yerleşen Zajc ile Fiorentina'nın yanı sıra Bologna ve Cagliari'nin de ilgisi olduğu gelen haberler arasında. Ayrıca Fransa'dan Lyon kulübünün de başarılı orta sahaya ilgisinin olduğu belirtildi.

Kalması halinde Jesus takımda düşünüyor

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, geçtiğimiz sezon çıktığı 41 resmi maçta 9 gol, 2 asistle skor katkısı veren, hazırlık kampının dikkat çeken isimleri arasında yer alan Zajc'ın durumunu takip ediyor. Tecrübeli futbol adamı, transfere kulüp menfaatine uyması halinde sıcak bakıyor. Bu hafta içerisinde Fenerbahçe ile Torino arasındaki görüşmelerden anlaşma sağlanamaması halinde Jesus'un kadro planlarında Zajc'ın olduğu öğrenildi.

Esat Soydabircan / FANATİK ÖZEL