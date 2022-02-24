UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Slavia Prag'a konuk olan Fenerbahçe 'de Ferdi Kadıoğlu şoku yaşanıyor. İlk maçın yıldızı olan, rövanş maçına da Sarı Lacivertlilerin en önemli silahlarından birisi olarak çıkan Ferdi, maçın henüz 16. dakikasında kendisini yere bıraktı.

Görüntü: Exxen

Adale sakatlığı yaşayan Ferdi, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası oyuna devam etti ancak kısa bir süre sonra değişiklik işareti yaptı. Kenara gelen 22 yaşındaki oyuncunun yerine 27. dakikada Nazım Sangare girdi.

Sarı Lacivertli ekibin kısa süre içerisinde Ferdi'nin sakatlığı hakkında bilgilendirme yapması bekleniyor.

Fener, 7 eksikle geldi

Fenerbahçe'nin Çekya kafilesinde 7 oyuncu yer almadı. Mesut Özil, tam olarak hazır hale gelmediği gerekçesiyle İstanbul’da bırakıldı. Sakatlıkları devam eden Luiz Gustavo ve Filip Novak’ın yanı sıra sarı kart cezalısı Miha Zajc de kafileye dahil edilmedi. Miguel Crespo, Diego Rossi ve Çağtay Kurukalıp ise UEFA listesinde olmadıkları gerekçesiyle Prag’a götürülmedi. Kafilede altyapıdan 4 genç isme yer verildi.



