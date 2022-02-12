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Son dakika! Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu cezalı duruma düştü

Spor Toto Süper Lig 'in 25. hafta maçında Karadeniz ekibi Giresunspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu 90+6. dakikada gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Genç futbolcu takımının Hatayspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

12 Şubat 2022, Cumartesi 18:14 Son Güncelleme:
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Son dakika! Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu cezalı duruma düştü

Spor Toto Süper Lig 'in 25. hafta maçında Karadeniz ekibi Giresunspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe 'de Ferdi Kadıoğlu, 90+6. dakikada gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü.

Kart sınırında bulunan Ferdi Kadıoğlu karşılaşmanın 90+6. dakikasında Giresunspor'dan Zeki Yavru ile yaşadığı tartışma sonrasında maçın hakemi Zorbay Küçük tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

Gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 26. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

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