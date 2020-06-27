SON DAKİKA | Fenerbahçe'de Falette şoku!
Son dakika gelişmesi... Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 29. haftasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı öncesi Sarı-Lacivertliler'in stoperi Simon Falette, adalesindeki sertleşmeden dolayı kadrodan çıkarıldı.
Son dakika gelişmesi... Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk etmeye hazırlanırken son dakikada stoperi Simon Falette'ten kötü haber geldi. TRT Spor'a göre Simon Falette, adalesindeki sertleşmeden dolayı tedbir amaçlı maç kadrosundan çıkarıldı.