Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı. Sarı-Lacivertlilerin yeni stoperi Simon Falette de kamp kadrosunda yer aldı. Alper Potuk ve Zanka ise Trabzon'a götürülmedi.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Serdar Aziz, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Max Kruse, Deniz Türüç, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç.