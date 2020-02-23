Süper Lig’in 23. haftasındaki dev derbide Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederek 22 Aralık 1999’dan bu yana Kadıköy’deki ilk galibiyetini elde ederken ligdeki galibiyet serisini de 7 maça çıkardı.

Maçın ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın istifa kararı aldığı öğrenildi.Şampiyonluk iddiasının çok zora girmesi ve yıllar sonra Kadıköy'de gelen Galatasaray yenilgisi nedeniyle Yanal'ın bu kararı verdiği ifade edildi.

Yanal'ın, başkan Ali Koç ile de bir görüşme yapacağı ve resmi istifa mektubunu kendisine ileteceği ifade ediliyor.

Teknik adamın bu tavrına karşın Ali Koç'un nasıl bir tavır takınacağı ve Yanal'ı iknaya çalışıp çalışmayacağı merak konusu.

Yusuf Dursun