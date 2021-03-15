Erol Bulut'un geleceği belli olacak! Son dakika bilgileri geliyor... Süper Lig'in 30. haftası geride kalırken Fenerbahçe, kendi sahasında ligin dibindeki Gençlerbirliği'ne mağlup oldu. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, bu yolda ağır yara aldı. Sarı lacivertliler 21 sene sonra kendi sahasında Gençlerbirliği'ne yenildi. Fenerbahçe son dört maçta sahasında galip gelemedi.

YÖNETİMDEN BAZI İSİMLER EROL BULUT'UN GÖNDERİLMESİNİ İSTİYOR!

Erol Bulut, dün akşamki Gençlerbirliği maçının ardından hem içeride hem de dışarı da rekorlar kırdıklarını ifade etti. Kendilerine gelince VAR çizgilerinin bir başka çizildiğini vurgulayan Erol Bulut, eleştirilerin hedefi oldu. Erol Bulut'un Fenerbahçe'deki kaderi bugün belli olacak!

EROL BULUT'UN KRİTİK GÜNÜ!

Fenerbahçe'de yönetimden de bazı isimler Erol Bulut'un bir an önce gönderilmesini isterken gözler, başkan Ali Koç'a çevrildi. (Sabah)