Erol Bulut ile yolların ayrılmasından sonra sezon sonuna kadar Fenerbahçe Futbol Takımı'nın başına getirilen sportif direktör Emre Belözoğlu'nun yurtdışından geleceği açıklanan yardımcısı belli oldu. Ajansspor'un son dakika haberine göre; Belözoğlu'nun yeni yardımcısı Erdinç Sözer oldu. Sözer, sezon sonuna kadar çalışmak üzere bu akşam Almanya'dan Türkiye'ye gelecek

Antrenörlük kariyerine 2003 yılında Almanya'nın Darmstadt takımında başlayan Erdinç Sözer, uzun yıllardır Alman teknik adam Bruno Labbadia'nın yardımcısı olarak görev aldı. Sözer, son olarak Hertha Berlin'de yine Labbadia'nın yardımcısı olacak görev alıyordu.









Tecrübe ve bilgisiyle ön plana çıkan Sözer, ederasyon antrenörlük kursunu en iyi notla bitiren teknik adamlar arasındaydı. Eddy lakaplı teknik adam, daha önce verdiği röportajlarda hedefinin 3 büyüklerden birini çalıştırmak olduğunu söylemişti.