Galatasaray'ın puan kaybıyla ikincik yarışında tekrar avantaj sağlayan Fenerbahçe ligde bugün Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu bu maçta da forvette Samatta'yı oynatacak. Tanzanyalı'dan, 1-1 biten Malatyaspor maçındaki kötü futbolu ve taraftarların tepkilerine rağmen vazgeçmeyen Belözoğlu, orta sahada ise kararsız. Gustavo'nun yerine Sosa'yı düşünen sarılacivertli teknik heyet yine Malatya'da bekleneni veremeyen İrfan Can Kahveci'yi de yedeğe çekip Pelkas'ı tekrar ilk 11'e alacak.

TAKIMA MESAJ: UMUTSUZLUK YOK

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Gaziantep maçı öncesinde takımını mental olarak ayakta tutmaya çalışıyor. Daha önce "Herkes puan kaybedecek" diyen Belözoğlu, halen şampiyonluk şanslarının bulunduğunu takıma inandırmaya odaklandı. "Bizi, umudumuzu kaybetmek bitirir" diyen sarı-lacivertli futbol adamı, "Kesinlikle umutsuz bir ortam istemiyorum. Burası Fenerbahçe… Maç maç bakacağız. Kazanabildiğimiz her puanı alıp sezon sonunda bizi nereye taşıdığını göreceğiz. Ama umudumuzu kaybetmeyeceğiz" diye konuştu.







