MENÜ

Son dakika - Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan Samatta kararı

Fenerbahçe A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Gaziantep FK karşısında da forvette Samatta ile oynayacak; orta alanda Gustavo’nun yerine Sosa gündemde… Pelkas da ilk 11’e geri dönüyor.

12 Nisan 2021, Pazartesi 08:39 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika - Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan Samatta kararı

Galatasaray'ın puan kaybıyla ikincik yarışında tekrar avantaj sağlayan Fenerbahçe ligde bugün Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu bu maçta da forvette Samatta'yı oynatacak. Tanzanyalı'dan, 1-1 biten Malatyaspor maçındaki kötü futbolu ve taraftarların tepkilerine rağmen vazgeçmeyen Belözoğlu, orta sahada ise kararsız. Gustavo'nun yerine Sosa'yı düşünen sarılacivertli teknik heyet yine Malatya'da bekleneni veremeyen İrfan Can Kahveci'yi de yedeğe çekip Pelkas'ı tekrar ilk 11'e alacak.

TAKIMA MESAJ: UMUTSUZLUK YOK

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Gaziantep maçı öncesinde takımını mental olarak ayakta tutmaya çalışıyor. Daha önce "Herkes puan kaybedecek" diyen Belözoğlu, halen şampiyonluk şanslarının bulunduğunu takıma inandırmaya odaklandı. "Bizi, umudumuzu kaybetmek bitirir" diyen sarı-lacivertli futbol adamı, "Kesinlikle umutsuz bir ortam istemiyorum. Burası Fenerbahçe… Maç maç bakacağız. Kazanabildiğimiz her puanı alıp sezon sonunda bizi nereye taşıdığını göreceğiz. Ama umudumuzu kaybetmeyeceğiz" diye konuştu.


İlgili Haberler
Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...