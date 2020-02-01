Son dakika haberi: Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma öncesinde iki ekipte toplamda 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyordu.

Sarı-Lacivertli ekipte Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo ve Vedat Muriç, Bordo- Mavililer’de ise John Obi Mikel, Joao Pereira, Gaston Campi ve Majid Hosseini sınırdaydı. Kanarya’nın yıldız orta saha oyuncusu Gustavo, 72 ve 90+8’de gördüğü iki sarının ardından kırmızı kart ile oyundan atıldı. 32 yaşındaki Brezilyalı, cezasını hafta içinde kupada Kırklareli’de oynanacak karşılaşmada çekecek.

Alanya’da yok

Kanarya’da sınırda bulunan bir diğer isim Emre Belözoğlu da hakeme itirazdan dolayı 90+6’da sarı kart gördü. Tecrübeli oyuncu, cezasını ise gelecek hafta ligde oynanacak Alanyaspor mücadelesinde çekecek. Öte yandan Hüseyin Çimşir’in öğrencileri ise 90 dakikada fire vermedi.



