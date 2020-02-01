Son dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Luiz Gustavo şoku yaşanıyor
Son dakika haberi: Fenerbahçe’de, Trabzonspor maçı öncesinde sınırda yer alan Emre Belözoğlu, gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. İkinci sarıdan kırmızı ile oyundan atılan Gustavo cezasını kupada çekecek. Fırtına ise 90 dakikayı fire vermeden noktaladı.
Son dakika haberi: Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma öncesinde iki ekipte toplamda 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyordu.
Sarı-Lacivertli ekipte Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo ve Vedat Muriç, Bordo- Mavililer’de ise John Obi Mikel, Joao Pereira, Gaston Campi ve Majid Hosseini sınırdaydı. Kanarya’nın yıldız orta saha oyuncusu Gustavo, 72 ve 90+8’de gördüğü iki sarının ardından kırmızı kart ile oyundan atıldı. 32 yaşındaki Brezilyalı, cezasını hafta içinde kupada Kırklareli’de oynanacak karşılaşmada çekecek.
Alanya’da yok
Kanarya’da sınırda bulunan bir diğer isim Emre Belözoğlu da hakeme itirazdan dolayı 90+6’da sarı kart gördü. Tecrübeli oyuncu, cezasını ise gelecek hafta ligde oynanacak Alanyaspor mücadelesinde çekecek. Öte yandan Hüseyin Çimşir’in öğrencileri ise 90 dakikada fire vermedi.