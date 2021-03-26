Son dakika haberi... Fenerbahçe'de yeni dönem bugün başlıyor! Sarı lacivertlilerde sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu, teknik sorumlu olarak görev yapacak. Sezona Sportif Direktör olarak başlayan Emre Belözoğlu, Ali Koç'un kararıyla yeni teknik adam oldu. Bu karar yıllar önce Aziz Yıldırım'ın Daum hakkında verdiği kararı getirdi. Emre Belözoğlu da 8 ayda Fenerbahçe'de 3 farklı görev alarak tarihe geçti.

EMRE BELÖZOĞLU KARARINDA DİKKAT ÇEKEN AYRINTI!

Erol Bulut'un gönderilmesiyle Emre Belözoğlu, 8 ay içinde Fenerbahçe'de 3 farklı konumda görev almış oldu. 25 Temmuz'da Çaykur Rizespor ile oynanan maçtan sonra yeşil sahalara veda eden tecrübeli yıldız, 28 Ekim'de sarı-lacivertli kulüpte sportif direktörlük görevine getirilmişti.

Belözoğlu dün ise sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna oturdu. Emre Belözoğlu'nun pro-lisansı olmaması nedeniyle geçen sezon son 8 haftada takımın başına geçen 53 yaşındaki antrenör Tahir Karapınar'ın tekrar kulübede olması bekleniyor.

Öte yandan 2009-2010 sezonu sonrasında Fenerbahçe'de Daum görevden alınmış, Sportif Direktör Aykut Kocaman teknik direktörlüğe getirilmişti. Fenerbahçe, son maçta Trabzonspor ile 1-1 berabere kalınca Bursaspor şampiyonluğa ulaşmıştı.

AZİZ YILDIRIM, DAUM YERİNE SPORTİF DİREKTÖR AYKUT KOCAMAN'I GÖREVE GETİRMİŞTİ!

Bursaspor şampiyonluğunun ardından Aziz Yıldırım flaş bir kararla Alman teknik adam Daum'u gönderip Sportif Direktör olarak görev yapan Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmişti. Ali Koç'un Emre Belözoğlu kararı da bu yönden örnek teşkil ediyor.

238 GÜN GÖREVDE KALABİLDİ!

Fenerbahçe'de yolların ayrıldığı Erol Bulut, sarı-lacivertli takımın başında 238 gün görev yapabildi. Bu değer Bulut'un Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor kariyerinin altında kaldı. Bulut, Alanyaspor ile 416 gün, Yeni Malatyaspor'un başında da 576 gün sahaya çıkabilmişti.

KARİYER REKORU DA YETMEDİ!

Fenerbahçe'nin başında 34 maçta 2.00 puan ortalaması yakalayan Erol Bulut kariyerinin en yüksek puan ortalamasına ulaşmasına rağmen bu yeterli olmadı. Bulut, Aytemiz Alanyaspor kariyerinde maç başına 1.77, Yeni Malatyaspor ile de 1.45 puan ortalamasına ulaşmıştı.