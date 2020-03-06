Futbolcular çok istedi, Emre de olumlu yaklaştı ve yönetim beklenen kararı verdi. 39 yaşındaki kaptan dün ilk kez takımın başında yer aldı. Ersun Yanal’ın yerine teknik direktör arayışını sürdüren Sarı- Lacivertililer’de yeni hoca gelene kadar Emre’nin, antrenörler Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız ile birlikte takımın başında olduğu kulüp resmi sitesinden açıklandı. Emre Belözoğlu, Fenerbahçe tarihinde bir ilki gerçekleştirecek, yarın Kadıköy’de oynanacak Yukatel Denizlispor maçına oyuncu-antrenör olarak sahaya çıkacak.

Futbolcular çok istedi

Fenerbahçe Yönetimi’nin Emre Belözoğlu kararını almasında oyuncuların payı büyük oldu. Yöneticiler, Ersun Yanal’ın ayrılmasının ardından Samandıra’da takımla bir toplantı yaptı ve fikir alışverişinde bulunuldu. Oyuncular, en azından geçiş döneminde, takımda en çok sözü geçen isim olan ve çok sevdikleri Emre Belözoğlu’nun başa geçmesi yönünde görüş belirtti. Emre’nin de buna olumlu yaklaşmasının ardından Fenerbahçe Yönetimi, kulüp tarihinde bir ilk olan bu kararı alarak 39 yaşındaki futbolcuyu başa getirdi. Ancak Emre Belözoğlu’nun gerekli teknik direktör lisansı olmadığı için kulübede oyuncu olarak bulunacak. Yanında lisans sahibi bir isim yer alacak.

‘Biz düşürdük biz çıkaracağız’

Emre Belözoğlu, dünkü antrenmandan önce takım arkadaşlarıyla ilk kez ‘antrenör’ olarak bir toplantı gerçekleştirdi. 39 yaşındaki Emre, “Fenerbahçe’yi bu hale biz düşürdük, buradan çıkaracak olanlar da yine bizleriz. Ligde 10 hafta kaldı. Bu süreçte maksimum puanı alarak en iyi yerde sezonu bitirmeye çalışacağız. Türkiye Kupası’nda ise şampiyon olmamız şart. Bu ikisini yaparak, taraftarlarımızı biraz da olsa teselli edebiliriz” ifadelerini kullandı.

Denizlispor kadrosunu o belirleyecek

Ersun Yanal, özellikle son dönemde kadro tercihleriyle çok eleştirildi. Galatasaray karşısında orta sahada Tolgay Arslan’ı, sol kanatta Tolga Ciğerci’yi oynatması, haftalardır peş peşe hatalar yapsa da stoperde Jailson’dan vazgeçmemesi; Yanal’ın eleştirildiği seçimlerdi. Şimdi gözler Emre Belözoğlu’na çevrildi. 39 yaşındaki antrenör-oyuncunun cumartesi günkü Denizlispor karşılaşmasında sahaya nasıl bir takımla çıkacağı merakla bekleniyor.



