Fenerbahçe dünyaca ünlü bir yıldızı kadrosuna katmanın hazırlığını yapıyor. İspanyol devi Real Madrid'de beklentilerin altında kalan ve iki sezonda toplam 55 maça çıkabilen Hazard'ın takımdan gönderilmesi gündeme gelirken, sarı-lacivertlilerin Belçikalı yıldız için devrede olduğu öne sürülmüştü. Yeni iddia ise İngiliz basından geldi.

İngiltere'de çıkan haberlere göre 30 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'ye imza atmak istiyor. İngiliz basın "Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Belçikalı yıldız için Real Madrid'e 23 milyon Paund'luk resmi teklif sundu. Ancak İspanyol devi kapıyı 43 milyon Paund'dan açtı. Ailesi Hazard'ın yeniden Londra'ya dönmesine sıcak bakıyor.

Hazard'ın Fenerbahçe'ye imza atma sözü verdiği de iddia ediliyor" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'de bir dönem futbol sorumlusu olan Hasan Çetinkaya da Hazard'ın bir gün Fenerbahçe'de oynayacağına dair kendisine söz verdiğini açıklamıştı.

Yeni Asır







