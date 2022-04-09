Sarı-Lacivertli camia, yarınki derbiden önce bugün farklı bir heyecan yaşayacak. Yüksek Divan Kurulu’nda üyeler, başkan seçimi için oylarını vermek adına sandık başına gidecek. Seçim, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılacak ve saat 10.00’da başlayacak. Yüksek Divan Kurulu’nda son dönemde görülmemiş bir başkanlık yarışı yaşanması bekleniyor.

4 aday var...

Bu önemli görev için tam 4 aday talip oldu. Mevcut başkan Vefa Küçük, görevine devam etmek istiyor. Karşısında Sait Yılmaz, Nail Kır ve Uğur Dündar olacak. Adaylık sürecinde özellikle Vefa Küçük ile Uğur Dündar arasında gerginlik tavan yaptı. İki aday da birbirlerine yönelik sert ifadeler kullandı. Küçük, “Uğur Dündar, Fenerbahçe’nin değil kişilerin adayıdır. Birleştirmeye değil, bölmek, parçalamak için aday oldu” dedi. Dündar karşılık olarak, “Bağımsızlık benim en önemli özelliğimdir. Ben Fenerbahçe’nin projesiyim” ifadelerini kullandı. İkili arasındaki gerginlik diğer adayların tepkisini çekti. Sait Yılmaz, “Fenerbahçe artık kavga istemiyor” derken, Nail Kır, “Biz kavgaların içinde değil, doğrunun yanındayız. Biz Fenerbahçe’nin emrindeyiz” sözlerini sarf etmişti.