Fenerbahçe 'de transfer operasyonu devam ediyor. Arsenal'in Boşnak oyuncusu Sead Kolasinac ile anlaşıldı. Kolasinac'ın Arsenal ile bonservis sorununu çözmesi bekleniyor. Fransa'dan gelen iddia ise Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı.

Fenerbahçe geçen sezon forvetlerinden verim alamadı. Cisse, Samatta ve Thiam'dan beklenen katkı alınamadı ve sarı lacivertliler şampiyonluk yarışını Beşiktaş 'a kaybetti. Bu sene Caulker, Serdar Dursun, Kim Min-Jae ve Burak Kapacak'ı transfer eden Fenerbahçe forvet ve kanat oyuncu için girişimlerine devam ediyor.









Ali Koç'un tercihi Sörloth

Moussa Dembele, Cedric Bakambu, Diego Costa, Edin Dzeko gibi birçok oyuncu gündeme geldi. Fenerbahçe, Leipzig'te forma giyen Sörloth'u çok istiyor. Özellikle Başkan Ali Koç da ligi iyi bilmesinden dolayı Sörloth isminin üstünde duruyor. Leipzig oyuncuyu kiralık olarak bırakmıyor, bonservis konusunda anlaşma sağlanırsa Sörloth önümüzdeki sene Fenerbahçe forması giyecek.

Sürpriz iddia

Öte yandan Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi. Fransız basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Saint-Etienne'den Denis Bouanga ile ilgileniyor. Fenerbahçe'nin Denis Bouanga ile teklif hazırladığı gelen bilgiler arasında. Sarı lacivertliler bonservisle oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Tanzanyalı golcü Samatta da Fransız ekibine teklif edilecek. Fransız basını Samatta'nın da Ligue 1'de oynamaya sıcak baktığını belirtti.

Boupendza'nın takım arkadaşı

Gabonlu kanat oyuncusu Denis Bouanga, ülkesinin milli takımında da forma giyiyor. Fenerbahçe'nin bir diğer transfer hedefi Aaron Boupendza ile milli takımdan arkadaş olan başarılı oyuncu milli formayla 21 maça çıkıp 7 gol attı. Kariyerine Le Mans altyapısında başlayan Bouanga, Lorient, Strasbourg, Tours ve Nimes takımlarında forma giydi.







