SON DAKİKA! Fenerbahçe'de corona virüs vaka sayısı 3'e çıktı

Son dakika gelişmesi... Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını futbol kulüplerini de etkilemeye devam ediyor. Fenerbahçe Kulübü'nde pozitif vakaların sayısı 3'e yükseldi. Sarı Lacivertliler'de bir yöneticinin testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

13 Mayıs 2020, Çarşamba 12:29 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Fenerbahçe'de corona virüs vaka sayısı 3'e çıktı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını futbol kulüplerini de etkilemeye devam ediyor. Daha önce yapılan testler sonrasında 2 tesis çalışanında koronavirüs tespit edilen Fenerbahçe'de bir vakaya daha rastlandı. 

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyelerinin yaptırdıkları test sonrasında bir yöneticide pozitif bulgular tespit edildi. Yapılan ilk test sonrası evinde karantinaya alınan yöneticinin birkaç gün sonra ise ikinci test yaptıracağı öğrenildi.

DHA

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