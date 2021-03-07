Milliyet'in haberine göre; Sarı-lacivertli takımda disiplinsiz hareketleri nedeniyle Trabzonspor ve Antalyaspor maçı kadrolarına alınmayan Caner Erkin, teknik direktör Erol Bulut’tan özür diledi. Aynı zamanda Samandıra’da takımdan ayrı çalışan tecrübeli sol bekin, telefonla Erol Bulut’u aradığı ve davranışlarından dolayı hocasından özür dilediği kaydedildi.

Bu gelişme üzerine Caner’in takıma döneceği ve yarın akşam oynanacak Konyaspor deplasmanında maç kadrosunda olmasının beklendiği dile getirildi. Caner Erkin, takımın oynadığı son 2 maçı kaçırmış, takım antrenmanlarında da yer almamıştı.

Son karar yönetim ve teknik heyette

Başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik heyet arasında Konyaspor maçından sonra yapılacak toplantının ardından Caner Erkin için son karar verilecek.

23 maçta 6 asist

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Caner Erkin bu sezon Sarı Lacivertli formayla çıktığı 23 karşılaşmada 6 asist yaparken henüz gol sevinci yaşayamadı.

Novak bekleneni veremedi

Tecrübeli oyuncu, Trabzon ve Antalya karşılaşmalarında görev yapmadı, idmanlarda takımdan ayrı çalıştı. Ancak Novak'ın bekleneni verememesi nedeniyle gözler yeniden Caner'e çevrildi.