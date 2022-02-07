Kadıköy’de Başakşehir’e 1-0 yenilen Fenerbahçe ’de kötü gidişat devam ediyor. Bu sezona da şampiyonluk hedefi ile giren sarı-lacivertliler bir kez daha erken havlu attı.

Bu sezona güçlü bir kadro ile girse de teknik ve idari açıdan yapılan hatalar sebebiyle ciddi problemler yaşandı. Ligin iyi ve tecrübeli bekleri Gökhan Gönül ile Caner Erkin ayrıldı. Bunda ana etken sezon başı teknik direktör Vitor Pereira’nın 3’lü sistem ile oynamak istemeseydi.









Fazlasıyla zorladı

Ancak olası sistem değişikliği ya da teknik direktör ile yolların ayrılması gibi konular yönetim tarafından öngörülemedi. Bu bölgede yaşanan sakatlıklar ve cezalı oyuncular olması da kanatlarda sarı-lacivertlileri fazlasıyla zorladı. Caner Karagümrük’e, Gökhan da Çaykur Rizespor ’a transfer oldu. Caner Erkin’in ayrılması ise sadece teknik bir karar değildi. Başkan Ali Koç’un futbolcuyu takımda istememesi de önemli sebeplerden biri oldu.

Sezon başı iki tecrübeli bek oyuncusunu gönderen sarı-lacivertliler devre arası çok uğraşsa da bek oyuncusu alamadı. Benzer bir durum orta saha için de yaşandı. Teknik direktör Vitor Pereira, Ozan Tufan’ın sistemine uymadığını ifade edince yıldız futbolcu Watford’a kiralandı. Pereira ayrılıp İsmail Kartal gelince, orta sahaya ihtiyaç duyuldu ve kısa süre önce gönderilen Ozan Tufan tekrar takıma dahil oldu.

Sistemi bulamadı

Bunların dışında Mesut Özil, Pelkas ve İrfan Can konusunda da sıkıntılar yaşandı. Bu kadar etkili üç yaratıcı oyuncu gerçek anlamda tam kapasitesi ile katkı veremedi. Vitor Pereira, Mesut Özil’i kullanacak doğru sistemi bulamadı. İrfan Can’ı da etkili olduğu bazı maçlarda oyundan aldı.

Pelkas’ı ise neredeyse hiç düşünmedi. Bu sezonki başarısızlıkta birçok etken önemli rol oynasa da ana sebep “Varlık içinde yaşanan yokluk” oldu. Sarı-lacivertliler kendi eli ile takıma katkı sağlayacak isimleri gönderdi. Takımdaki etkili isimler için de kendilerini göstereceği sistem ve düzeni kuramadı.

Pereira’sız da kayıp

Vitor Pereira ile yollarını ayırdıktan sonra 7 resmi maça çıkan Fenerbahçe yine dikiş tutturamadı. Zeki Murat Göle ve İsmail Kartal yönetimlerinde sahaya çıkan sarı-lacivertliler sadece 2 kez kazanabildi.

Pereira’nın ardından 3’lü savunmayı bırakıp 4’lü savunmaya geçen Fenerbahçe’de sistemsel değişim de çare olmadı. Özellikle ligde ciddi kayıplar yaşandı.

Gözler artık kupada

Ligde zirve iddiasından artık uzaklaşan Fenerbahçe’de gözler yeniden Türkiye Kupası’na çevrildi. Yarın akşam Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda evinde Kayserispor’la karşılaşacak sarı-lacivertlilerde hazırlıklar hemen başladı.

İsmail Kartal yönetimindeki idmanda Başakşehir maçında oynayan isimler yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular da antrenman programını uyguladı.

Eksikler can sıkıyor

Sarı-lacivertlilerde sakat oyuncuların fazlalığı keyifleri kaçırıyor. Son olarak sakatlar listesine İrfan Can Kahveci de eklendi. 3-4 hafta süreyle takımdan uzak kalacak İrfan Can’ın yanısıra sol bek Novak da en az 2-3 hafta daha oynayamayacak. Mesut Özil’in de yarınki Kayserispor maçına yetişmesi beklenmiyor. Ayrıca kaleci Altay da henüz takıma katılamadı.







