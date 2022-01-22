Son dakika: Fenerbahçe'de Berke Özer sosyal medya hesaplarını kapattı
Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. 1-1'lik eşitlikle sona eren maçın ardından Sarı-Lacivertli ekibin genç file bekçisi Berke Özer, kendisine gelen tepkiler sonrası sosyal medya hesaplarını kapattı.
Fenerbahçe Süper Lig 'in 23. hafta mücadelesinde Sivasspor 'a konuk oldu. 1-1'lik eşitlikle sona eren maçın ardından Sarı-Lacivertli ekibin genç file bekçisi Berke Özer'den flaş bir hamle geldi.
Karşılaşmanın 74. dakikasında Sivasspor'lu futbolcu Pedro Henrique'nin golüyle maça denge gelirken, Fenerbahçe'nin kalecisi Berke Özer, eleştirilerin hedefi oldu.
Sarı-Lacivertli ekibin yediği gol sonrası, Berke Özer'in büyük üzüntü yaşadığı ekranlara yansırken, genç kaleci kendisine yönelik yoğun tepkilerin ardından Instagram ve Twitter hesaplarını kapattı.
Altay Bayındır'ın sakatlığının ardından Sarı-lacivertli ekibin kalesine geçen 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon 17 maçta görev alırken kalesinde ise 18 gol gördü.