Erol Bulut ile yollarını ayırıp kalan 10 maçlık periyot için takımın başına sportif direktör Emre Belözoğlu'nu getiren Fenerbahçe yönetimi, gelecek sezon takımı dünya çapında bir isme teslim etmeyi planlıyor. Sarı lacivertli yönetim bunun için kolları sıvadı.

Juve'yi İtalyan, Chelsea'yi Avrupa şampiyonu yaptı

Ajansspor'un haberine göre; Başkan Ali Koç, İtalyan teknik adam Maurizio Sarri ile bir görüşme gerçekleştirdi ve prensip anlaşmasına vardı. Koç, halihazırda bir kulüp çalıştırmayan Sarri ile önümüzdeki hafta bir görüşme daha gerçekleştirip nihai noktayı koyacak. Koç'un Sarri ile geçen yıl da görüştüğü medyada iddialara konu olmuştu.

62 yaşındaki Sarri, son olarak geçen sezon Juventus'u çalıştırıp şampiyon yaptı. Chelsea'yi de UEFA Avrupa Ligi şampiyon yapan Sarri, Napoli'ye oynattığı futbolla büyük beğeni kazanmıştı.









Sigaraya olan bağımlılığı

Sigaraya olan bağımlılğıyla da bilinen Sarri, çok sıradışı bir teknik direktör. Asıl mesleği bankacılık olan Sarri, 40 yaşına girince işinden istifa edip futbola adım attı. Ama bu futbolla ilk tanışması değildi. Daha 15 yaşındayken İtalyan Serie D'da Figline Takımı'nın hocası bir maça geç gelince kadroyu Sarri yapar. Ve maçı da 2-1 kazanırlar.

Amatör futbola döndü

Futbolcu olarak vasatı aşamayan Sarri, ekonomi okuyup bankacılık mesleğine geçti. 10 yıl bankacılık yaptıktan sonra 30 yaşında amatör futbolda sahalara döndü. Teknik direktör kovulunca takım ona emanet edildi. 33 yaşında hem bankacılık hem teknik direktörlük yapmaya başladı. Gün gün futbol daha ağır basmaya başlar hale geldi.

Bankacılık taktiklerini de kullanıyor

Nihayet 1999-2000 sezonunda Serie D ekiplerinden Sarri, 2000 yılında iş bırakıp Serie D takımlarından Sansovino'nun başına geçti. Sonrası da tüm dünya kamuoyunun önünde cereyan etti. Sarri, bankacılık mesleğinde elde ettiği deneyimlerin futbolda karar alma süreçlerinde kendisine çok faydası dokunduğunu sık sık dile getirdi.