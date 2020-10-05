Süper Lig'de transferin hızlı takımı Fenerbahçe, Alanyaspor'un Yunan yıldızı Bakasetas için dün resmi transfer teklifini iletmişti. O dakikadan itibaren transfer görüşmeleri devam ediyordu.

Yayıncı kuruluş beIN Sports muhabiri Mert Yüksektepe'nin haberine göre; Fenerbahçe ve Alanyaspor arasındaki Bakasetas için transfer görüşmeleri sona erdi.Mali koşullar sebebiyle bu transfer rafa kaldırıldı.Fenerbahçe bu transfer yerine Pelkas transferini bitiriyor.

Sarı Lacivertli ekip hatırlanacağı üzere gece geç saatlerde PAOK'un 26 yaşındaki futbolcusu Pelkas'ı İstanbul'a getirmişti.







