Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye 2019-2020 sezonunun başında 2 milyon euro bedelle Huddersfield'dan katılan Mathias Zanka Jorgensen ile yollar ayrıldı. Transfer döneminin son gününde Pelkas, Ademi ve Perotti'ye imza attıran, yabancı sayısını düşürmek zorunda olan Kanarya, Danimarkalı stoperi Zanka'yı Kopenhag'a gönderdi.

30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon başında istenilen performansı gösterememesinin ardından devre arasında Düsseldorf'a kiralanmıştı. Sezonun bitmesiyle Fenerbahçe'ye geri dönen Zanka, sezon öncesi kamplarda sarı-lacivertli ekipte yer almış ve bu sezon Süper Lig'in ilk iki haftasında oynanan Rizespor ve Hatayspor maçlarında forma giymişti.

Kadrosuna tam 18 yeni futbolcu dahil eden Fenerbahçe, Deniz Türüç'ü de Başakşehir'e kiraladı.







