Son dakika! Fenerbahçe'de ayrılık... İşte Tolga Ciğerci'nin yeni takımı

Son dakika haberi... Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Tolga Ciğerci'nin Sarı Lacivertli ekip ile yolları ayrılıyor. Gurbetçi futbolcunun yeni sezon için Wolfsburg ile her konuda anlaşma sağladığı iddia edildi.

08 Mayıs 2020, Cuma 10:07 Son Güncelleme:
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Son dakika! Fenerbahçe'de ayrılık... İşte Tolga Ciğerci'nin yeni takımı

Fenerbahçe son dakika haberi. Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe yönetimi, takıma dahil edilmesi ve ayrılması planlanan isimlere yoğunlaştı. Sarı lacivertli ekibin, sakat olmasına rağmen Galatasaray’dan transfer ettiği ve 1 yıllık tedavisinin ardından tekrar futbola döndürdüğü Tolga Ciğerci, "yuvam" dediği sarı lacivertli kulüple ayrılma noktasına geldi.

Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda forma giydiği 28 maçta 2 gol ve 4 asiste imza atan Tolga Ciğerci, yeniden Bundesliga’da yer almak istediği için Wolfsburg’dan gelen teklife sıcak bakıyor. Gelen teklifin ardından yapılan görüşmeler neticesinde her konuda anlaşma sağlayan Tolga Ciğerci, yeni sezonda Alman ekibine dahil olacak.

MAX KRUSE'Yİ DE İSTİYORLAR

Öte yandan Alman ekibi Wolfsburg, sarı lacivertli bir diğer oyuncu Max Kruse’ye de talip oldu. Ülkesinin takımından gelen teklife henüz bir cevap vermeyen Max Kruse’nin Fenerbahçe'de mutlu olduğu ve sarı lacivertli yönetimin de Alman oyuncuyu göndermeyi düşünmediği öğrenildi. (DHA)

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