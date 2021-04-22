Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu’nun teknik sorumluluk görevine gelişiyle saha içi ve saha dışında toparlanma yaşandı. Saha dışında Belözoğlu etkili olsa da saha içine bunun yansıması ve taktik anlayışın sonuç vermesi için bir lidere ihtiyaç vardı. Bu isim de Jose Sosa oldu...

Milliyet'in haberine göre; Adeta unutulan Arjantinli yıldız, Emre Belözoğlu ile birlikte yeniden doğdu. Eski teknik adam Erol Bulut savunma önünde Gustavo’yu tercih ediyordu. Ancak Belözoğlu’nun gelişiyle birlikte bu anlayış değişti ve daha fazla oynayan ve topa sahip olan bir takım kurma çalışması başladı.

Bu çerçevede Gustavo’nun yerine teknik kapasitesi çok daha yüksek ve topu oyuna iyi sokan Sosa forma giymeye başladı. Atila Szalai ile başlayan ataklar ve pas trafiği Sosa ile devam ediyor. Savunma, orta saha ve hücum arasındaki bağlantıyı kuran Arjantinli yıldız, savunmaya da katkı sağlayınca oyunda denge kurulmuş oldu.

Tam destek veriyor

Bu arada sezon başı ve ligin ilk yarısındaki görüntüsünden farklı olarak Sosa mental olarak da toparlandı ve tamamen kendini takıma verdi.

Tecrübeli yıldız şampiyonluk yolunda saha içindeki oyunu yönlendirmesi kadar saha dışında arkadaşlarına destek oluyor.

Zirve yarışının oluşturabileceği baskıyı yaptığı konuşmalarla dağıtıyor. Adeta Emre Belözoğlu’nun yeni yardımcısı gibi kritik bir görev üstleniyor.