Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın ameliyat olması gündemde. Genç file bekçisinin uzun süredir bel ağrısından şikayetçi olduğu öğrenildi. Tetkikleri devam eden kaleci, fıtık ameliyatı için masaya yatabilir.

Bu durumda Altay'ın 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi. Operasyona karar verilmesi halinde Altay'ın Almanya'da ameliyat olması bekleniyor.

Bu hafta cezalı olduğu için kadroda yer almayacak olan Altay Bayındır, bu hafta takımla çalışmalara da katılmadı.

Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleyi Harun Tekin'in devralması bekleniyor. 2018'de Bursaspor'dan büyük umutlarla alınan Harun Tekin, bu sezon formayı Altay Bayındır'a kaptırmıştı.

Ankaragücü'nden gelen ve genç yaşında Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Altay Bayındır, bu sezon 25 maçta forma giyerken 33 gol yedi.

Altay sadece 5 maçta kalesini gole kapatırken, özellikle yan toplardaki zaafıyla zaman zaman eleştirilere maruz kaldı.

Fenerbahçe'nin oyuncun sakatlığıyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Max Kruse ve Sadık Çiftpınar'ın sakatlıkları bulunuyor. (Ajansspor)