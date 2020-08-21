Süper Lig'de üst üste yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Alper Potuk'la yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

2013 yılından itibaren formamızı giyen Futbol A Takımımızın oyuncusu Alper Potuk ile yollarımız ayrılmıştır. 30 Haziran 2022’ye kadar sözleşmesi devam eden oyuncumuzla görüşmeler neticesinde sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Alper Potuk’a Kulübümüze geldiği günden bu yana takımımıza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz.











