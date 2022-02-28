Fenerbahçe , yönetim kurulu üyesi Alper Pirşen'in görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Alper Pirşen, geçtiğimiz günlerde Serhat Pekmezci ve Galatasaray 'ın yaptığı 'Karanlık gece' paylaşımına verilen yanıt ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Alper Pirşen, görevinden istifa etmiştir. Sayın Alper Pirşen’e kulübümüz adına ortaya koyduğu emek ve katkıları için teşekkür ederiz.



