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SON DAKİKA! Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimi oy birliğiyle ibra edildi!

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağan mali genel kurulu toplantısında Ali Koç başkanlığındaki yönetim ve denetim kurulu ayrı ayrı ibra edildi.

16 Haziran 2019, Pazar 17:30 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimi oy birliğiyle ibra edildi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetiminin 5 Haziran-31 Aralık 2018 dönemindeki faaliyetleri oy birliği ile ibra edildi. 

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Ülker Stadyumu’nda düzenlenen Olağan Mali Genel Kurulu’nda üyelerin raporlar hakkındaki görüşlerinin ardından yönetimin ibra oylaması yapıldı. Üyeler yönetim ve denetleme kurulu için iki ayrı oylama gerçekleştirdi. Başkan Ali Koç başkanlığındaki yönetim kurulunun 5 Haziran - 31 Aralık 2018 dönemindeki faaliyetleri oy birliği ile ibra edildi. 

Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu / İSTANBUL (İHA)

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