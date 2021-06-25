Fenerbahçe 'de kongre süreci bugün başlıyor. Aidatını yatıran 29 bin 9 üyenin oy kullanma hakkı var. Bugün yönetimin ibrası ve bütçe görüşmeleri olacak. Yarın ise başkanlık seçimi yapılacak. Başkan Ali Koç'un, yaptığı basın toplantısında kendisine yönelik aşağılayıcı ifadeler kullanan Aziz Yıldırım'ı ihraç istemiyle disipline sevk etme düşüncesinde olduğu belirtildi. Fenerbahçe Başkanı, Yıldırım hakkındaki fikirlerini çevresiyle paylaştı ve böyle bir girişim planladığını bildirdi. (Akşam)

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