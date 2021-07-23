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SON DAKİKA! Fenerbahçe'de 4 oyuncu yeni sezonda yok!

Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın kararı doğrultusunda 4 futbolcunun takımdan ayrı olarak çalışmalara devam edeceğini açıkladı.

23 Temmuz 2021, Cuma 09:42 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Fenerbahçe'de 4 oyuncu yeni sezonda yok!

Fenerbahçe , Vitor Pereira'nın kararı doğrultusunda 4 futbolcunun takımdan ayrı olarak çalışmalara devam edeceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Profesyonel Futbol A Takımımız yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira da kadrosunu şekillendirmeye başlamıştır.

Bu doğrultuda alınan karar neticesinde oyuncularımızdan Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'in çalışmalarını bundan sonra takımımızdan ayrı olarak gerçekleştirmeleri uygun görülmüştür.

Kulübümüz değerli oyuncularımızla gelecek planlamalarına yönelik çalışmalara da başlamıştır.

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