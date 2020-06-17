Zeljko Obradovic’in Fenerbahçe Beko ile olan sözleşmesi sona erdi. 2013’ten beri Sarı-Lacivertliler’in başında olan, tarihi Euroleague şampiyonluğu ile adını kulüp efsaneleri arasına yazdıran Sırp coachun geleceği belirsizliğini koruyor. Obra, salgın sırasında ülkesi Sırbistan’a gitmişti. Tecrübeli çalıştırıcı pazartesi günü Türkiye’ye döner dönmez başkanvekili Semih Özsoy ve genel menajer Gherardini ile yemek yedi. Dün ise başkan Ali Koç’un da katıldığı bir görüşme gerçekleştirildi.

Taraflar, bugün bir kez daha bir araya gelecek. Bu görüşmede Obradoviç’in geleceğine karar vermesi bekleniyor. Başkandan bütçe itirafı Ali Koç, önceki gün Gündem Özel Programı’nda yaptığı açıklamada, “Zeljko Obradovic, Fenerbahçe efsanesidir ve kalmak istediği müddetçe takımın başında kalabilir. Ancak bir gerçek var ki basketbol takımının gelecek sezon bütçesinin 30 milyon Eurolar’da olması mümkün değil” demişti.

Sırp basını: Ayrılıyor!

Obra ve Fenerbahçe Yönetimi bir görüşme daha gerçekleştirecek ancak Sırp basınına göre karar çoktan verildi! Novosti, konuyla ilgili yaptığı haberde, tecrübeli coachun Fenerbahçe ile yola devam etmeyeceğini öne sürdü. Obradovic’in ayrılma gerekçesi olarak bütçenin düşürülecek olması değil, farklı bir macera arama isteği gösterildi. Ancak öncesinde bir süre dinlenmeye çekilebileceği kaydedildi.