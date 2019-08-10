SON DAKİKA | Fenerbahçe Zanka'yı resmen açıkladı

Fenerbahçe, Huddersfield Town forması giyen Mathias 'Zanka' Jorgensen'i kadrosuna kattığını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçen Danimarkalı stoper Zanka, kendisini 3+1 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attı.

10 Ağustos 2019, Cumartesi 19:53 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Fenerbahçe Zanka'yı resmen açıkladı

Fenerbahçe, transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul’a getirdiği Danimarkalı stoper Mathias Jorgensen’i (Zanka) kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki savunma oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, deneyimli Danimarkalı stoper Mathias ‘Zanka’ Jattah-Njie Jorgensen ve kulübü Huddersfield Town ile anlaşmaya varmıştır. 3+1 yıllık anlaşmaya imza atan 1990 doğumlu oyuncuya Fenerbahçe’ye hoş geldin diyor, 'Çubuklu' ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.

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