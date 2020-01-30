Son dakika transfer haberi: Almanya’nın Eintracht Frankfurt takımından Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonuyla kiralanan Gineli stoper, harcama limitleri nedeniyle sıkıntı çekiyordu. Henüz forma giyemeyen 27 yaşındaki futbolcu, psikolojik açıdan üzücü bir süreçten geçerken, kulüpten müjdeli haber geldi.

Sarı Lacivertli ekip, 27 yaşındaki futbolcunun lisansının çıkarttı. Falette, takımı tribünden izlemenin çok zor olduğunu söylemiş, “Futbolu özledim. Başakşehir maçında taraftarın yarattığı atmosfer muhteşemdi. O anda tek aklımdan geçen ‘Ben de sahada olmalıyım’dı. Bu atmosferde oynamak için sabırsızlanıyorum” diye konuşmuştu.



