Son dakika! Fenerbahçe, Willian Arao'nun transferi için Flamengo ile anlaşmaya vardı
Fenerbahçe, transfer hamlelerini art arda açıklamaya devam ediyor. Sarı-Lacivertli ekip, Willian Arao'nun transferi için kulübü Flamengo ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Brezilyalı futbolcu, sağlık kontrolü ve kontrat görüşmelerini tamamlamak üzere yarın akşam İstanbul’a gelecek
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe , Brezilyalı oyuncu Willian Arao'nun transfer için kulübü Flamengo anlaşmaya vardı.
29 yaşındaki orta saha oyuncusu, yarın akşam sağlık kontrolleri ve kontrat görüşmeleri için İstanbul'a gelecek.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncu Willian Arao için kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, sağlık kontrolü ve kontrat görüşmelerini tamamlamak üzere yarın akşam İstanbul’a gelecektir."