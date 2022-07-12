Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe , Brezilyalı oyuncu Willian Arao'nun transfer için kulübü Flamengo anlaşmaya vardı.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, yarın akşam sağlık kontrolleri ve kontrat görüşmeleri için İstanbul'a gelecek.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncu Willian Arao için kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, sağlık kontrolü ve kontrat görüşmelerini tamamlamak üzere yarın akşam İstanbul’a gelecektir."



