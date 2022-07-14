Son dakika! Fenerbahçe, Willian Arao transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe , Flamengo'dan 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha Willian Arao ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1547572746195898368
Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Willian Arao’yu kadrosuna kattı. Brezilyalı oyuncu, kendisini 2+1 yıllığına Sarı Lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.
Willian Arao’ya ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.