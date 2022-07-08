Son dakika! Fenerbahçe Willian Arao transferinde sona yakın

Jorge Jesus forvetle birlikte orta sahaya takviye yapılmasını çok istiyordu. Yönetim, uzun süredir bu bölgeye transfer gerçekleştirmek için yoğun mesai harcıyor. SarıLacivertliler, 10’dan fazla futbolcu için girişimde bulundu, bilgi aldı. Sonunda Willian Arao’da karar kılındı. Jorge Jesus, eski öğrencisiyle konuşarak kendisini çok istediğini söyledi. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Flamengo’ya ayrılık talebini iletti. Arturo Vidal’i transfer eden Kırmızı-Siyahlılar, bu isteğe yeşil ışık yakınca Fenerbahçe hemen harekete geçti.

Flamengo katı davranmadı

Sarı-Lacivertliler, masaya 3 milyon Euro’luk teklifle oturdu. Flamengo’nun ise ilk talebi 5 milyon Euro oldu. Ancak Brezilya ekibi, Gabigol’dekinin aksine bu kez pazarlıklarda katı davranmadı. Tarafların rakam konusunda kısa sürede birbirine yaklaştığı kaydedildi. Fenerbahçe’nin, Willian Arao transferini bonuslarla birlikte 4 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle tamamlamaya çok yakın olduğu öğrenildi.

Hedef 20 Temmuz’da oynatmak

Yönetim için kritik tarih 14 Temmuz. UEFA’ya kadroların bildirileceği bu güne kadar transfere resmiyet kazandırılması için yoğun bir şekilde çalışmalar sürüyor. Brezilya’da sezon devam ettiği için yıldız futbolcu İstanbul’a hazır bir şekilde gelecek. Eğer takıma bu hafta katılırsa, 20 Temmuz’daki ilk mücadelede 11’deki yerini alabilir. Transfer sürecinin uzaması halinde ise Arao’yu 27 Temmuz’daki rövanşta izleyebiliriz.







