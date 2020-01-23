Fenerbahçe'de son dakika Victor Moses gelişmesi... Fenerbahçe, peş peşe yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre formadan uzak kalan Nijeryalı’nın Inter’e transferine onay verdi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Chelsea'den 1.5 yıllığına kiralanan Moses'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Tecrübeli futbolcunun Inter'e transferi de İtalyan kulübü tarafından resmen açıklandı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz sezon İngiltere’nin Chelsea takımından kiraladığımız Nijeryalı oyuncumuz Victor Moses’ın sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedilmiştir.

Moses’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.







