Fenerbahçe ve Galatasaray , golcü arayışlarına hız kesmeden devam ediyor. Yıldız forveti kadrosuna katmak için transfer rekabetine giren iki ezeli ekibe bir rakip de İtalya'dan geldi.

TRANSFER HAREKATI DEVAM EDİYOR

Yeni sezon öncesi transfer döneminin bitimine az bir süre kala çalışmalarını sürdüren iki takım, santrfor arayışlarına devam ediyor.

FRANSIZ YILDIZ İÇİN TRANSFER YARIŞI BAŞLADI

Fenerbahçe ve Galatasaray'da yapılacak forvet transferleri merakla beklenirken Fransa'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. L'Equipe'de yer alan habere göre Lyon'un Fransız forveti Moussa Dembele, sezon sonu bitecek olan sözleşmesini yenilemeyecek ve takımdan ayrılacak. Haberde Dembele'nin sezon sonunda gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı aktarıldı.





Maxifoot ise Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Fransız golcü için devrede olduğunu iddia etti. Haberde Moussa Dembele şaşırtıcı olmayan bir şekilde Lyon'dan ayrılmaya karar verdiği ifade edildi. Galatasaray ve Fenerbahçe, Dembele'yi 2023-2024 sezonunda transfer edebilmek için şimdiden girişimlere başladı.

BİR RAKİP DAHA VAR

Galatasaray ve Fenerbahçe dışında bir İtalyan kulübü de Dembele'yi transfer etmek istiyor. Alexandre Lacazette'in transferi sonrası yedek kulübesine hapsolan Fransız yıldız bu yaz transfer olma fikrine sıcak bakmadı. Dembele, Lyon'dan gelen sözleşme yenileme talebini ise geri çevirerek sezon sonunda takımdan ayrılma isteğini ortaya koydu.

CİM BOM'UN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ

2013-2016 yıllarında Fulham forması giyen Moussa Dembele'nin İngiliz ekibinden ayrıldıktan sonra Galatasaray'ın gündemine geldiği fakat transferin gerçekleşmediği iddia edilmişti.

DEMBELE'NİN GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Lyon formasıyla 36 maça çıkan Moussa Dembele, 22 gol atarken 5 de asist yaptı.



