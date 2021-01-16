Son dakika | Fenerbahçe tweet attı, Mesut Özil cevap verdi!

Mesut Özil adım adım Fenerbahçe'ye geliyor. Sarı Lacivertli kulüp saat tam 19.07'de ünlü süperstar Tarkan'ın "Gül döktüm yollarına" şarkısının bir sözünü tweet attı... "Gel Gündüzle Gece Olalım..." olarak paylaşılan sözün devamı şarkıda "Gel beraber mesut olalım" olarak bitiyor.

Pazartesi günü İstanbul'a gelmesi beklenen yıldız oyuncunun Fenerbahçe'yle sözleşme imzalamasına özellikle bu paylaşımdan sonra kesin gözüyle bakılıyor.

MESUT'TAN CEVAP GELDİ!

Fenerbahçe'nin paylaşımından kısa süre sonra ise yıldız oyuncu da Sarı lacivertli kulübe cevap verdi.























